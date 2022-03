Nachts weiter Minusgrade

Tagsüber viel Sonne in Berlin und Brandenburg

09.03.2022, 10:51 Uhr | dpa

Frühlingshaftes Wetter in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes (Archivbild): In Berlin und Brandenburg wird in den nächsten Tagen viel Sonnenschein erwartet. (Quelle: Christian Spicker/imago images)