Zusammenstoß in Berlin-Tempelhof

Frau nach Verkehrsunfall in Lebensgefahr

10.03.2022, 15:55 Uhr | dpa

Am Mittwoch wurde in Berlin-Tempelhof eine 62-Jährige beim Wenden ihres Autos in den Gegenverkehr geschleudert und lebensbedrohlich verletzt. Zwei weitere Beteiligte trugen ebenfalls Verletzungen davon.

In der Tempelhofer Boeckelstraße sind drei Autofahrende bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch verletzt worden. Eine involvierte Fahrerin schwebt in Lebensgefahr. Ein 36-jähriger Autofahrer ist auf das ihm vorausfahrende Auto aufgefahren, als die 62-jährige Fahrerin des Autos an einem Durchbruch des Mittelstreifens wenden wollte, wie die Polizei mitteilte.

Durch den Aufprall wurde die 62-Jährige demnach in den Gegenverkehr geschoben. Daraufhin sei es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Auto der Frau und dem eines 29-Jährigen des Gegenverkehrs gekommen. Im Anschluss prallte die Frau den Angaben zufolge gegen ein an der Straße geparktes Auto.

Die 62-Jährige wurde lebensbedrohlich verletzt, der 29-Jährige schwer. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der 36-Jährige erlitt leichte Verletzungen.