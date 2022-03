Unfall in Schöneberg

17-Jähriger kracht durch Dach – und knallt auf Fahrzeug

19.03.2022, 11:48 Uhr | t-online, KS

Unfall in Berlin: Ein Jugendlicher stürzte durch ein Vordach. (Quelle: Morris Pudwell)

In Berlin ist es zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten gekommen. Ein Jugendlicher war auf ein Vordach geklettert, das jedoch wenig später nachgab. Er verletzte sich schwer.

In der Nacht zu Samstag gegen 1.50 Uhr ist es zu einem Unfall in der Hauptstraße in Schöneberg gekommen. Ein 17-Jähriger war auf ein Vordach zum Rauchen geklettert und wenig später eingestürzt, wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage von t-online bestätigt.

Auf diesem Fahrzeug ist der 17-Jährige gelandet. (Quelle: Morris Pudwell)



Als die Kollegen eintrafen, war bereits eine Person vor Ort, die dem Jugendlichen Erste Hilfe leistete. Der Jugendliche war zunächst nicht ansprechbar. Später habe die Feuerwehr den Verletzten zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht, wie es weiter heißt.

Der Verletzte klagte über Schmerzen in Armen und am Rumpf. Der 17-Jährige krachte durch seinen Sturz auf ein Fahrzeug, das ebenfalls beschädigt worden ist.