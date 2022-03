Täglich bis zu 10.000 Menschen

Ankunftszentrum für Ukraine-Flüchtlinge in Tegel öffnet

20.03.2022, 12:58 Uhr | dpa

Zweites Leben für Tegel: Auf dem ehemaligen Flughafen startet ein weiteres Ankunftszentrum für Geflüchtete aus der Ukraine. Es soll den Hauptbahnhof entlasten.

In Berlin soll an diesem Sonntag das neue Ankunftszentrum für ukrainische Kriegsflüchtlinge im früheren Flughafen Tegel regulär öffnen. Das Zentrum sei innerhalb weniger Tage auf dem Gelände entstanden. "Wir nehmen das Ankunftszentrum jetzt schrittweise in Betrieb", sagte ein Sprecher der Senatssozialverwaltung am Sonntagmorgen.



Zuvor habe es einen zweitägigen Probelauf gegeben. Laut Mitteilung könnten auf dem Gelände täglich bis zu 10.000 Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine, die in Berlin ankommen, versorgt, registriert und weitergeleitet werden. Am Nachmittag (16.00 Uhr) war eine Pressekonferenz mit der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) geplant.