Berlin

Choreografin mit Tanzperformance in Neuer Nationalgalerie

23.03.2022, 18:46 Uhr | dpa

Die belgische Choreografin Anne Teresa de Keersmaeker und ihr Ensemble Rosas haben für die Neue Nationalgalerie im ikonischen Bau von Ludwig Mies van der Rohe eine Tanzperformance kreiert. Die coronabedingt dreimal verschobene Präsentation, ursprünglich für die Wiedereröffnung des grundsanierten Museums in vergangenen Jahr vorgesehen, ist von diesem Donnerstag bis Sonntag in der riesigen oberen Halle aus Stahl und Glas während der regulären Öffnungszeiten des Hauses zu sehen.

Die Präsentation ist Teil der von de Keersmaeker für verschiedene Museumsräume konzipierten Serie "Dark Red". Andere Teile waren zuletzt im Kolumba, dem Kunstmuseum des Erzbistums Köln, und in der Fondation Beyeler in Basel zu sehen. Die Choreografin berichtete am Mittwoch in Berlin, sie setze sich seit zehn Jahren mit dem Einfluss von Gegenwartskunst auf den Tanz auseinander.

Das jeweilige Tageslicht soll durch die riesigen Glasfronten der Neuen Nationalgalerie direkten Einfluss auf die Performance bekommen. Entsprechend unterschiedlich fällt die Wirkung der Szenen aus. Die einzelnen Teile erstrecken sich über den gesamten Raum der riesigen Halle und beziehen auch die umliegenden Außenbereiche mit ein. Neben de Keersmaeker tanzen Cassiel Gaube und Soa Ratsifandrihana. Die Flötistin Chryssi Dimitriou interpretiert dazu Stücke aus der "L'Opera per Flauto" des zeitgenössischen Kompinisten Salvatore Sciarrino. Mitgewirkt hat auch die Künstlerin Ann Veronica Janssens.