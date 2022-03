Einsatz in Hohenschönhausen

Wohnung in Flammen: Feuerwehr evakuiert 20 Menschen

24.03.2022, 09:59 Uhr | dpa, t-online

In Berlin ist die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses ausgerückt. Mehrere Menschen wurden evakuiert. Sie konnten zunächst nicht zurück in ihre Wohnungen.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Hohenschönhausen ist ein Mensch verletzt worden. Der Bewohner der Wohnung im vierten Stock, in der das Feuer ausbrach, wurde am Mittwoch zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte.



20 weitere Menschen mussten aus dem Haus evakuiert werden und konnten nach Ende der Löscharbeiten nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Sie wurden vorübergehend in einer Sporthalle betreut.



Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens waren zunächst unklar. Die "B.Z." hatte zuvor berichtet.