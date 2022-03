Berlin

Subventionsbetrug in Millionenhöhe? Prozess gegen Angeklagte

25.03.2022, 02:39 Uhr | dpa

Ein Prozess um mutmaßlichen Subventionsbetrug in Millionenhöhe beginnt heute (9.30 Uhr) am Berliner Landgericht. Die elf Angeklagten im Alter von 42 bis 81 Jahren sollen Fördermittel eines Bundesministeriums zu Unrecht in Anspruch genommen haben. Sie hätten laut Ermittlungen Beratungsleistungen abgerechnet, die nicht oder nicht in dem Umfang erbracht worden seien, hieß es. Es geht den Angaben zufolge um rund 340 mutmaßliche Taten in der Zeit von 2011 bis 2016. Dabei sollen die Angeklagten - drei Frauen und acht Männer - in unterschiedlichen Konstellationen agiert haben. Mehrere Millionen Euro Fördergelder seien zu Unrecht ausgezahlt worden.