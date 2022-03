Polizei Berlin rätselt

Seltsamer Schmierfilm sorgt für reihenweise Unfälle

31.03.2022, 09:30 Uhr | t-online, mtt

Rettungseinsatz in Berlin (Symbolbild): In der Nacht zu Donnerstag krachte es auf den Straßen der Hauptstadt reihenweise. (Quelle: Marius Schwarz/imago images)

Eine merkwürdige Unfallserie in Berlin hat Polizei und Rettungsdienste stundenlang in Atem gehalten. Ein mysteriöser Schmierfilm bedeckte viele Straßen. Die Polizei rätselt noch, wo er herkam – aber es gibt schon Theorien.

Ein BMW hat eine Ampel umgemangelt, eine Kehrmaschine ist auf die Seite gekippt: Insgesamt 33 Mal krachte es vom späten Mittwochnachmittag an bis spät in die Nacht, weil sich eine Art Schmierfilm auf den Straßen gebildet hatte, der einen Glätteunfall nach dem nächsten hervorrief.

"Wir haben in diesem Zusammenhang vermehrt Verkehrsunfälle feststellen müssen", twitterte die Polizei in der Nacht und warnte: "Fahren Sie bitte vorsichtig!" Auch die Feuerwehr rief in den sozialen Medien zu Vorsicht auf.

Es gab mindestens drei Schwerverletzte. Im Wedding stürzte ein Rollerfahrer und musste ins Krankenhaus. Im Auto, das in Steglitz gegen die Ampel fuhr, verletzten sich zwei der drei Insassen so schwer, dass sie zur Behandlung in Kliniken gebracht wurden. Der Munsterdamm war am Unfallort wegen Glätte von 18.40 Uhr bis 23.30 Uhr gesperrt.

Was den Schmierfilm hervorrief, ist laut Polizei noch unklar. "Es wurden Proben genommen, die Auswertung läuft", sagte ein Polizeisprecherin t-online.

Theorie: Ist die Berliner Stadtreinigung schuld?

Vorerst kursieren in Berlin nun Theorien. Eine davon besagt, dass die Stadtreinigung BSR verantwortlich sein könnte. Demnach hatte die BSR stadtweit aufgrund von erwarteter Temperaturen um den Gefrierpunkt präventiv Salzlake auf die Straßen gebracht. Diese soll jedoch selbst so glatt wie Schmierseife geworden sein, berichtet die "B.Z.".

Nach Informationen von t-online könnte der Schmierfilm auch durch Blütenstaub entstanden sein, der sich mit dem BSR-Mittel verbunden haben soll. Die Polizei teilte mit: Was es am Ende auch wirklich war, die betroffenen Straßen seien jedenfalls mittlerweile gereinigt. Seit 2 Uhr seien keine Unfälle mehr gemeldet worden.