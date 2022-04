Wettlauf am Sonntag

Halbmarathon in Berlin – zahlreiche Straßen gesperrt

03.04.2022, 12:15 Uhr | pb, t-online

Halbmarathon in Berlin (Archivfoto): Wegen des Rennens am Sonntag werden zahlreiche Strecken für den Verkehr gesperrt. (Quelle: camera4+/imago images)

30.000 Läufer werden beim Halbmarathon am Sonntag erwartet. Der Lauf führt zu zahlreichen Streckensperrungen am Wochenende. Welche Straße ist wo ab wann dicht? Der Überblick.

An diesem Sonntag wird es in Berlin wieder sportlich – der Halbmarathon steht an. An dem Wettlauf wollen rund 30.000 Läufer teilnehmen – auch Walker, Inline-Skater, Rollstuhlfahrer und Handbiker werden sich unter die Läufergruppen mischen. Das Event am Wochenende ist nicht nur für Sportbegeisterte, sondern auch für Autofahrer interessant.



Letztere dürfen an dem Rennen zwar nicht teilnehmen, müssen aber die Streckensperrungen entlang des Weges der Athleten beachten. Nun hat die Berliner Verkehrsinformationszentrale bekanntgegeben, welche Straßen wegen des Wettlaufs auf der 21 Kilometer langen Runde gesperrt sein werden. Die Behörde warnt in einer Mitteilung von Freitag vor erheblichen Verkehrsbehinderungen in der City am Wochenende.

Halbmarathon in Berlin: Wo der Lauf stattfindet – und was das für Autofahrer bedeutet

Zur Orientierung: Die Rennstrecke am Sonntag führt entlang einiger der markantesten Punkte der Stadt: Großer Stern, Ernst-Reuter-Platz, Schloss Charlottenburg, Kurfürstendamm, Potsdamer Platz, Checkpoint Charlie und Stadtschloss Berlin, Gendarmenmarkt und Brandenburger Tor.

Schon an diesem Freitag haben im Start- und Zielbereich des Halbmarathons die Arbeiten begonnen: Bis zum Montagmorgen gegen 6 Uhr wird daher die Straße des 17. Juni zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Brandenburger Tor vollgesperrt sein.

Am Freitagabend werden wegen des Rennens weitere Sperrungen errichtet: Ab 18 Uhr ist auf der Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor alles dicht, ebenso wird die Ebertstraße zwischen Behrenstraße und Scheidemannstraße geschlossen. Hinzu kommt am Freitagabend dann noch eine Vollsperrung der folgenden Straßen in Mitte: Yitzhak-Rabin-Straße, Heinrich-von-Gagern-Straße, Annemarie-Renger-Straße, Paul-Löbe-Allee.



Kurz vor Beginn des Rennens folgen weitere Sperrungen: Zunächst einmal wird die Strecke auf der Straße Unter den Linden zwischen Brandenburger Tor und Friedrichstraße von 7 Uhr in der Früh bis 17.30 Uhr gesperrt. Die gesamte Laufstrecke wird zudem 75 Minuten vor dem ersten Start der Inline-Skater um 9.30 Uhr am Sonntagmorgen gesperrt.



Hier können Fahrzeuge dann entweder gar nicht oder nur mit Erlaubnis einzelner Verkehrsposten die Strecke queren. Ab 14.45 Uhr sollen die Sperrungen dann schrittweise aufgehoben werden – sobald die Straßenreinigung hinter den letzten Läufern noch einmal durchgefegt hat.