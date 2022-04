Polizei bestätigt Zeitungsbericht

Kleinkind stürzt aus achtem Stock und stirbt

09.04.2022, 13:41 Uhr | t-online, mtt, dpa

Ein Polizist hat Kuscheltiere und Puppen in einer Tüte gesammelt: Das Spielzeug lag verteilt auf dem Rasen vor dem Wohnhaus. (Quelle: Morris Pudwell)

Vor einer Woche war ein Kleinkind aus großer Höhe aus einem Fenster gestürzt. Nun ist klar: Das Kind ist an seinen schweren Verletzungen gestorben.

In Berlin-Lichtenberg ist vor einer Woche ein Kleinkind aus dem achten Stock gestürzt – nun erlag der zweijährige Junge seinen schweren Verletzungen. Die Berliner Polizei bestätigte am Samstag einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung.

Der knapp zweijährige Junge war eine Woche zuvor im Stadtteil Alt-Hohenschönhausen beim Spielen mit seiner dreijährigen Schwester aus dem Wohnungsfenster in eine Grünanlage gefallen und dabei lebensgefährlich verletzt worden.



Das Kind war daraufhin mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert worden. Doch bereits in der Nacht vom Sonntag auf Montag sei der Junge gestorben, bestätigte eine Polizeisprecherin jetzt.

Unglück in Berlin: Vater reanimierte seinen Sohn

Die Schwester soll nach dem Sturz des Bruders die ebenfalls in der Wohnung anwesenden Eltern informiert haben. Der 26-jährige Vater sei daraufhin nach unten geeilt und habe seinen schwer verletzten Sohn in die Wohnung gebracht und dort reanimiert, teilten die Beamten in der vergangenen Woche mit.



Fotos vom Unglücksort zeigen Kuscheltiere auf einer Rasenfläche hinter dem Haus, wo auch das Kleinkind aufgefunden wurde. Das Kind habe das Spielzeug vermutlich aus dem Fenster geworfen, bevor es gestürzt war, hieß es. Die Polizei ermittelt weiter, wie es genau zu dem Sturz kommen konnte und ob möglicherweise eine Verletzung der Fürsorgepflicht vorliegt.