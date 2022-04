Berlin

Halbmarathon: Straßensperrungen in Berlin-Mitte

03.04.2022, 09:23 Uhr | dpa

Wegen des Halbmarathons müssen Autofahrer am Sonntag in Berlin - und besonders in Mitte - Straßensperrungen und somit längere Fahrtzeiten und Umwege einplanen. Wie die Verkehrsinformationszentrale am Morgen über Twitter mitteilte, ist bereits seit dem frühen Morgen die Straße Unter den Linden zwischen Brandenburger Tor und Friedrichstraße in beide Richtungen gesperrt. Schon seit Freitagabend sind die Straße des 17. Juni, wo sich der Startpunkt des Halbmarathons befindet, und die Ebertstraße zwischen Behrenstraße und Scheidemannstraße gesperrt. Auch die Yitzhak-Rabin-Straße, die Heinrich-von-Gagern-Straße, die Annemarie-Renger-Straße und die Paul-Löbe-Allee sind wegen des Sportereignisses nicht mehr passierbar.

Die Verkehrsinformationszentrale empfehlt wegen der vielen Sperrungen U- und S-Bahnen zu nutzen. Falls das Auto doch notwendig sein sollte, solle möglichst auf die Stadtautobahn A100 ausgewichen und der Tiergartentunnel genutzt werden.

Der Halbmarathon beginnt um 9.25 Uhr für Inlineskater, im Anschluss starten Rollstuhlfahrer und Handbiker, bevor um 10.05 die ersten Läufer an der etwas über 21 Kilometer lange Strecke beginnen.