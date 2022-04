Berlin

Corona-Inzidenz in Thüringen erneut leicht gesunken

07.04.2022, 08:48 Uhr | dpa

In Thüringen ist die Corona-Inzidenz erneut leicht gesunken. Nach der aktuellen Übersicht des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Zahl der registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Donnerstag bei 1740,3 nach 1823,6 am Mittwoch. Der Freistaat weist demnach nach dem Saarland aber weiterhin die bundesweit höchste Inzidenz aus. Deutschlandweit sank der Wert auf 1251,3.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hat die Landeshauptstadt Erfurt mit 3858,8. Das war der höchste Wert aller Regionen in Deutschland. Die niedrigste Inzidenz im Freistaat meldete der Landkreis Nordhausen mit 859,9. Insgesamt haben sich in zwei Jahren Pandemie laut RKI-Statistik landesweit mehr als 635.800 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 6904 starben mit oder an Sars-CoV-2.