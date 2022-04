Fuhr der Fahrer über Rot?

Angefahrenes Kind im Krankenhaus gestorben

Ein Rettungswagen in Berlin im Einsatz (Symbolbild): Das verletzte Kind verstarb im Krankenhaus. (Quelle: Gora/imago images)

In Berlin-Marzahn wurde ein elfjähriges Kind beim Überqueren einer Straße von einem Auto angefahren. Zeugen sagten aus, dass der Fahrer über eine rote Ampel fuhr. Nun ist das Kind im Krankenhaus verstorben.

Ein Kind ist vergangene Woche in Berlin-Marzahn von einem Auto angefahren und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Das elfjährige Kind wurde am Nachmittag des 12. Aprils beim Überqueren der Landsberger Straße angefahren. Am Samstag ist es nun im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Das teilte die Berliner Polizei mit.

Nach den Angaben vom vergangenen Mittwoch deuteten erste Zeugenaussagen darauf hin, dass der 59-jährige Autofahrer bei Rot über die Ampel gefahren war. Die Ermittlungen dazu dauerten noch weiter an, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.