Hunderte am Ku'damm

Rockmusiker Yungblud überrascht mit Spontan-Konzert

25.04.2022, 20:58 Uhr | pb, t-online

Indie-Rocker Yungblud (Archivfoto): In Großbritannien schon ein Star. Und in Berlin für zumindest einen Abend auch. (Quelle: ZUMA Press/imago images)

Ungewöhnliche Szenen am Ku'damm: Statt dutzenden Shoppern tummeln sich dort hunderte Rock-Fans. Ein junger Musiker plante ein Spontan-Konzert auf dem Dach eines Kaufhauses – und prompt kam die Polizei.

Großer Ansturm auf dem Kurfürstendamm in Berlin am Montagabend: Der britische Alternative-Rock-Musiker Yungblud hatte zu einem Spontan-Konzert auf dem Dach eines Modegeschäfts an der noblen Einkaufsstraße geladen – und hunderte Fans des in Deutschland weniger bekannten Indie-Musikers kamen.



In Großbritannien stand der 24-Jährige mit seinem Studioalbum "Weird!" immerhin bereits neun Wochen an der Spitze der Charts, in Deutschland schaffte er es mit demselben Album lediglich auf Platz 21. Doch derzeit scheint es auch hierzulande einen kleinen Hype um Yungblud zu geben: Wie die "Berliner Morgenpost" berichtete, musste die Polizei am Ku'damm wegen des Ansturms auf das Konzert des Musikers für Ordnung sorgen.

Der Grund: Viele Besucher des Konzerts nutzen laut des Berichts auch die Straße zum Tanzen – doch recht gefährlich im Berliner Feierabendverkehr. Wie die "Morgenpost" schreibt, zertrümmerte der Sänger Yungblud zum Ende des Konzerts dann noch seine Gitarre – und warf die Bruchstücke seinen jubelnden Fans zu.

Auf Instagram folgen dem Musiker bereits 3,6 Millionen Menschen – und kürzlich kam für ihn dann die "Adelung" durch Rock-Legende Mick Jagger hinzu. Der Rolling Stones-Frontman erklärte Yungblud in einem Interview zur Zukunft des Rock'n Roll – neben dem Sänger Machine Gun Kelly.



Am 9. Mai steht der nächste offizielle Auftritt von Yungblud in der Hauptstadt an – dann aber nicht auf einer Einkaufsmeile, sondern im Tempodrom. Im Anschluss geht es für den 24-Jährigen auf seiner "Life on Mars"-Tournee in Deutschland noch nach Hamburg, München und Köln.