"Völlig unbekannte Gattung"

Vogel knockt Pferd aus: Rennbahn witzelt über "Kampftaube"

27.04.2022, 09:58 Uhr | t-online, ASS

Angriff in der Kurve: Eine Taube schießt das Favoriten-Gespann aus dem Rennen. (Quelle: t-online)

Kuriose Szene bei einem Trabrennen in Berlin: Josef Franzl und seine Stute Royenne waren die klaren Favoriten. Doch im ersten Bogen ändert ein unerwarteter Zwischenfall alles. (Quelle: t-online/Social)

Ausgerechnet eine Taube hat ein Rennpferd und seinen Trainer in Berlin womöglich den Sieg gekostet. Die Rennbahn wittert scherzhaft die Entdeckung einer neuen Gattung – und hat auch schon einen Namen parat.

Eine ungewöhnliche Vogelattacke sorgt in Berlin derzeit für einige Lacher. Während eines Rennens auf der Trabrennbahn Mariendorf am Sonntag war eine aufgeschreckte Taube dem Favoriten-Pferd Royenne gegen den Kopf geflattert und brachte es so völlig aus dem Konzept. t-online berichtete.

Berliner "Kampftaube" sorgt für Belustigung

Nun meldete sich die Rennbahn auf Facebook: Aus Fachkreisen der Ornithologen gebe es mittlerweile Überlegungen, dass die am Sonntag in Mariendorf gesichtete "Kampftaube" einer bislang unbekannten Gattung angehören könnte, witzeln die Verfasser.



Zu Ehren ihres Entdeckers, dem Trainer des attackierten Pferdes und Sulkyfahrer Josef Franzl, solle sie den Namen "Columbidae Seppi" erhalten. Dazu postete die Rennbahn ein Foto von Franzl und Royenne.

Auf Social Media sorgt der Vorfall derweil weiter für Belustigung. Zahlreiche Medien hatten darüber berichtet. "Wir brauchen mehr von solchen Tauben", schreibt eine Userin im Scherz. "Kostenlose Werbung für den Sport."



Sulkyfahrer Franzl und Pferd Royenne würden auf solche Vorfälle in Zukunft wohl aber lieber wieder verzichten. Beiden hätte im Falle eines Sieges ein Preisgeld von 10.000 Euro gewunken. Sie galten am Sonntag als Favoriten.