Berlin

Keine Experimente bei Union Berlin im 100. Bundesliga-Spiel

29.04.2022, 20:20 Uhr | dpa

Ohne personelle Experimente will der 1. FC Union Berlin zu seinem Bundesliga-Jubiläum den nächsten Schritt Richtung Europapokal machen. Trainer Urs Fischer bietet im 100. Spiel der Eisernen im Fußball-Oberhaus am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) gegen die SpVgg Greuther Fürth die erwartete Anfangsformation mit nur zwei notwendige Änderungen auf. Dominque Heintz ersetzt in der Abwehr-Dreierkette den erkrankten Timo Baumgartl, im Mittelfeld kehrt Genki Haraguchi anstelle des positiv auf das Coronavirus getesteten András Schäfer in die Startelf zurück.

"Wir müssten uns ein zweites Mal super freuen und drauf vorbereiten. Möglich ist es aufgrund der Tabelle. Es wäre konsequent, den Weg jetzt weiter fortzusetzen", sagte Geschäftsführer Oliver Ruhnert vor dem Anpfiff bei DAZN zur möglichen erneuten Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb.

Gleichzeitig warnte er vor den bereits als Absteiger feststehenden Franken. "Spiele die man gewinnen muss, haben wir nicht. Wir waren im Hinspiel in der Situation, dass wir gewinnen wollten, es aber nicht geschafft haben", erinnerte Ruhnert an das 0:1 in Fürth.

Bei der SpVgg bietet der scheidende Trainer Stefan Leitl nahezu die gleiche Startelf auf, die den vorzeitigen Abstieg in der Vorwoche gegen Leverkusen (1:4) nicht mehr verhindern konnte. Lediglich Jamie Leweling rückt anstelle von Julian Green ins Team. "Wir sind dann schnell in den Alltag übergegangen und haben uns gut auf das Spiel vorbereitet", sagte Leitl zur Situation beim Tabellenletzten.