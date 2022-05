Am Wochenende verschwand ein 13-J├Ąhriger aus Senftenberg. Mit einem Foto suchte die Polizei nach dem Teenager. Nun wurde er in Berlin gefunden.

Mit Erfolg: Nach einem Zeugenhinweis sei der 13-J├Ąhrige in Berlin am fr├╝hen Montagabend "gesund und munter" aufgefunden worden, wie ein Sprecher der Polizeidirektion S├╝d auf Nachfrage von t-online best├Ątigte. Er sei seiner Wohngruppe ├╝bergeben worden.

Laut Polizeiangaben hatte der Junge am Sonntag gegen 10 Uhr die Wohnung seiner Mutter in der Rathenaustra├če verlassen. Weil er auch in seine Wohngruppe in Dahme/Mark nicht zur├╝ckkehrte, hatte der Vermisstenfall schlie├člich die Polizei besch├Ąftigt. Die Beamten waren bereits davon ausgegangen, dass sich der Junge in Berlin aufhalten k├Ânnte.