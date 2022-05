Im Berliner Senat stehen Beschl├╝sse auf der Tagesordnung: In der Sitzung am Dienstag wollen die Abgeordneten Beschl├╝sse zu verk├╝rzter Corona-Isolation und neue Taxiregelungen am BER auf den Weg bringen.

F├╝r Menschen mit einer Corona-Infektion in Berlin verk├╝rzt sich in Zukunft die Isolationsfrist. Einen entsprechenden Beschluss will der Senat bei seiner Sitzung an diesem Dienstag f├Ąllen.