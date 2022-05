Der auf einem Berliner Rummel erstochene Mohammed R. wird auf dem Zwölf-Apostel-Friedhof in Schöneberg beerdigt. Dort liegt auch sein ebenfalls getöteter Bruder. Die Polizei will die Bestattung sichern.

Der am Samstag in Berlin-Neukölln erstochene Mohammed R. aus der arabischstämmigen Clan-Szene soll an diesem Donnerstag um 11 Uhr beerdigt werden. Die Polizei bereite sich bereits auf einen Einsatz zur Sicherung der Bestattung auf dem Zwölf-Apostel-Friedhof in Schöneberg vor, so ein Sprecher.