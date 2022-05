Schwarz: Abstimmung von Bund und Ländern zu Öl-Embargo

Vor dem Hintergrund der Debatte um ein Öl-Embargo gegen Russland hat Berlins Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos) eine enge Abstimmung zwischen dem Bund und den ostdeutschen Ländern gefordert. "Zweitens wissen wir, dass weiterer Druck auf die Energiepreise manche Unternehmen und Branchen unverschuldet in die Knie zwingen wird", sagte Schwarz der Deutschen Presse-Agentur. Auch hier sei entschlossenes Handeln des Bundes gefragt. "Überbrückungshilfen haben sich in der Corona-Krise bewährt, und wir sollten sie auch jetzt einsatzbereit machen", forderte der Senator. Berlin werde seine bewährten Instrumente ebenfalls einsetzen.

"Dass es Deutschland in den zurückliegenden Wochen in so kurzer Zeit gelungen ist, die Abhängigkeit von russischen Öllieferungen auf 12 Prozent zurückzufahren, ist ein großer Erfolg", sagte der Wirtschaftssenator. "Wir dürfen aber keine Illusionen haben: Auch bei einer geringeren Abhängigkeit wird ein Ölembargo die Energiekosten weiter treiben, unsere Wirtschaft belasten und vor allem die ostdeutschen Bundesländer vor größere Herausforderungen stellen." Die Raffinerie im brandenburgischen Schwedt hänge politisch und technisch weiter zu 100 Prozent am russischen Öl, und an den Produkten aus Schwedt wiederum ein großer Teil Ostdeutschlands.