Corona-Inzidenz in Sachsen fällt auf 388,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen geht seit einigen Tagen zurück. Der Wert lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Mittwoch bei 388,3 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am Dienstag lag die Inzidenz laut RKI bei 424,2. Bundesweit lag die Inzidenz am Mittwoch demnach bei 591,8.