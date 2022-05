Vattenfall erwägt Verkauf der Berliner Fernwärme

Der schwedische Energiekonzern Vattenfall stellt sein Wärmegeschäft in Berlin auf den Prüfstand. Eine Option ist ein Verkauf, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Vattenfall beliefert in Berlin 1,3 Millionen Wohnungen mit Warmwasser und Wärme. Basis sind vor allem Gas und Kohle.