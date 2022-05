"Zeit ist gekommen": Wasserspringer Hausding tritt zurück

Berlin (dpa) – Wasserspringer Patrick Hausding hat seinen Rücktritt vom aktiven Sport erklärt. "Es hat sich angebahnt. Ich habe mir schon länger Gedanken gemacht, dass für mich die Zeit gekommen ist, mich vom Leistungssport zu verabschieden", sagte der 33-Jährige auf einer Pressekonferenz am Mittwoch am Rande der deutschen Meisterschaften in Berlin. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.