Staatsbibliothek Berlin künftig sonntags geöffnet

Die Staatsbibliothek Berlin ├Âffnet k├╝nftig ihre Leses├Ąle t├Ąglich. Ab 15. Mai seien die beiden Standorte Unter den Linden und Potsdamer Stra├če auch sonntags ge├Âffnet, teilte die Staatsbibliothek am Mittwoch mit. "Ich betrachte es als unsere Pflicht, die ├ľffentlichkeit von den von ihr finanzierten G├╝tern maximal profitieren zu lassen", sagte Generaldirektor Achim Bonte. Zudem sei in einer "Bildungsrepublik Deutschland" der Bibliotheksbesuch auch am Sonntag "eine h├Âchst sinnvolle Freizeitbesch├Ąftigung". In Zusammenarbeit mit Partnereinrichtungen aus Kultur und Wissenschaft solle der Leistungsumfang am Sonntag schrittweise ausgebaut werden.