Angebotspreise für Eigentumswohnungen weiter gestiegen

Die Angebotspreise für Eigentumswohnungen in Berlin sind 2021 weiter gestiegen. Im Schnitt wurden knapp 5400 Euro pro Quadratmeter verlangt, ein Plus von 8,2 Prozent (2020: plus 7,5 Prozent). Das geht aus dem "Wohnmarkreport Berlin 2022" hervor, den die Bank Berlin Hyp und das Maklerhaus CBRE am Mittwoch in Berlin vorgestellt haben. Demnach hat sich der Preisanstieg damit noch beschleunigt.

Dabei gibt es zwischen den einzelnen Bezirken deutliche Unterschiede. In Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick stiegen die Angebotspreise um fast 15 Prozent, in Spandau um 19 Prozent und in Lichtenberg sogar um 27 Prozent. Am wenigsten Bewegung gab es in Steglitz-Zehlendorf (plus 3,7 Prozent), Tempelhof-Schöneberg (plus 4,8) und Charlottenburg-Wilmersdorf (plus 6,8).