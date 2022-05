Charity-Single "Best Of Us" mit Gold ausgezeichnet

Popstars wie Nico Santos, Stefanie Heinzmann, Joris, Glasperlenspiel, Annett Louisan und Lotte sind mit der Goldenen Schallplatte ausgezeichnet worden. Die gemeinsame Charity-Single "Best Of Us" des Musikprojekts Wier wurde am Donnerstagabend in Berlin f├╝r mehr als 200.000 verkaufte Exemplare pr├Ąmiert.