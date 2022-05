Auf ein Berliner Gebäude der russischen Nachrichtenagentur Ria Novosti hat es am Freitagabend offenbar einen Angriff gegeben. Zunächst hatte die kremlnahe Agentur selbst berichtet, dass ein Unbekannter ein Fenster des Gebäudes im Stadtteil Steglitz zerstört hätte. Die Polizei bestätigte diese Angaben jedoch nicht. "Darüber ist uns nichts bekannt", sagte ein Sprecher zu t-online .

Es sei aber ein verdächtiger Gegenstand an dem Gebäude entdeckt worden. Dem Bericht von Ria Novosti zufolge soll es sich um einen Kanister gehandelt haben, der mit Drähten und Klebeband umwickelt gewesen sei. Auf Twitter kursierte ein entsprechendes Video, dessen Echtheit jedoch nicht bestätigt werden konnte.

Die Ria Novosti ist eine staatliche Nachrichtenagentur in Russland, die offizielle Verlautbarungen des Kremls veröffentlicht. Dem Bericht zufolge sollen in dem Gebäude in Steglitz Mitarbeitende wohnen.