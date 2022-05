BHC-Teams erreichen Viertelfinale, TuSLi in Abstiegsrunde

Berlin (dpa/bb) – Die Damen und Herren des Berliner HC haben die Vorrunde in der 1. Feldhockey-Bundesliga jeweils als Vierter ihrer Staffel beendet und sich für die Viertelfinal-Playoffs qualifiziert. Die Herren gewannen am Sonntag ihr letztes Gruppenspiel mit 7:2 (3:0) gegen den Tabellenletzten SC Frankfurt 1880. Beste BHC-Torschützen waren Michael Hummel und Leon Schmidt mit je zwei Treffern. Zuvor hatten sich die BHC-Damen beim Tabellenzweiten Club an der Alster ein 2:2 (0:1)-Unentschieden erkämpft, denn Stefanie Wendt und Viola Scharf glichen in Hamburg einen 0:2-Rückstand noch aus.