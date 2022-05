Branche: Materialmangel und hohe Preise bremsen Bau

Vor allem in Berlin sähen viele Bauunternehmen ihre Auftragslage schlechter an als vor einem Jahr, hieß es. In Brandenburg seien die Aussichten stabiler. "Die Anzeichen einer Belebung, die wir noch im Herbst 2021 gesehen haben, sind verschwunden", bilanzierte der Verband am Montag. "Die große Unsicherheit bei den Bauherren führt zu weniger Ausschreibungen für neue Bauprojekte."