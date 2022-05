Ausgerechnet am Gedenktag zum Ende des Zweiten Weltkriegs kommt es in Berlin zu tumultartigen Szenen, ausgelöst durch ein fragwürdiges Verbot. Eine Blamage für die Stadt, die leicht hätte verhindert werden können.

Erinnert sich noch jemand an den Sketch von Loriot mit dem schiefen Bild? Ein Mann sitzt im Wartezimmer und starrt auf die Wand gegenüber. Irgendetwas stimmt da nicht. Ein Bild hängt schief. Beim Versuch, es wieder gerade zu hängen, fliegt ein zweites Bild aus dem Rahmen. Und dieses Malheur löst eine Kettenreaktion aus, die damit endet, dass in dem Salon am Ende nichts mehr dort steht, wo es mal war. Der Raum sieht aus, als habe dort eine Bombe eingeschlagen.

Dasselbe Dilemma erlebt die Stadt Berlin ausgerechnet an den beiden Gedenktagen zum Weltkriegsende am 8. und 9. Mai. Das schiefe Bild, es sind in diesem Fall die russische und die ukrainische Flagge. Eigentlich dürfen beide überall in der Stadt öffentlich an den Gedenktagen gezeigt werden, aber nun sieht eine Sonderregel der Polizei für 15 besonders symbolträchtige Orte ein Verbot von Flaggen und militärischen Symbolen vor.