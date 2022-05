Sommerlicher Tag in Berlin und Brandenburg

Die Menschen in Berlin und Brandenburg k├Ânnen sich auf einen sommerlichen Tag freuen. Dabei werden laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) H├Âchsttemperaturen von bis zu 28 Grad erwartet. Am Vormittag ist der Himmel voraussichtlich klar, w├Ąhrend am Nachmittag und am Abend Wolken aufziehen.