Umweltministerium: Keine Möglichkeit für Abschuss von Wölfen

Berlin/Hannover (dpa/lni) - Das Bundesumweltministerium sieht in Deutschland keine rechtliche M√∂glichkeit, wolfsfreie Zonen einzurichten. "Eine rechtliche Grundlage, den Wolf aus bestimmten Gebieten fernzuhalten, gibt es nicht. Der Wolf ist eine gesch√ľtzte Art", sagte Josef Tumbrinck, Abteilungsleiter f√ľr Naturschutzfragen im Bundesumweltministerium, der "Neuen Osnabr√ľcker Zeitung" (Dienstag). Es sei nicht mit dem EU-Recht vereinbar, W√∂lfe pr√§ventiv abzuschie√üen. Angesichts der zunehmenden Verbreitung von W√∂lfen in Deutschland fordern unter anderem Schafhalter ein Bestandsmanagement der Tiere.

Es sei klar, dass Schutzz√§une nicht immer h√∂her gebaut werden k√∂nnten, sagte Tumbrinck. Derzeit werde daher der Einsatz anderer technischer Mittel gepr√ľft. "Wir eruieren derzeit, ob es die M√∂glichkeit gibt, den Herdenschutz am Deich zu verbessern." Ein Beispiel sei der Einsatz sogenannter Vitalhalsb√§ndern mit GPS-Sendern f√ľr Schafe. Tierhalter wollen in dieser Woche am Rand der Umweltministerkonferenz in Wilhelmshaven demonstrieren.