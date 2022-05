Ex-Profi Thuram für wichtigere Rolle des Sports

Der ehemalige französische Profi-Fußballer Lilian Thuram hat Sportler zu mehr Verantwortung bei gesellschaftlichen Themen aufgerufen. "Der Sport sollte eine noch viel wichtigere Rolle in der Gesellschaft übernehmen", sagte der Weltmeister von 1998 am Mittwoch im Roten Salon der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin anlässlich der Vorstellung seines Buches "Das weiße Denken".