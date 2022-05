Verdacht auf Tankstellenüberfall: Jugendliche festgenommen

Wegen des Verdachts, eine Tankstelle in Berlin-Neuk├Âlln ├╝berfallen zu haben, sind zwei Jugendliche festgenommen worden. Die beiden Tatverd├Ąchtigen im Alter von 15 und 17 Jahren sollen am Mittwochnachmittag die Tankstelle auf der Fritz-Erler-Allee betreten und dort den Verk├Ąufer mit Reizgas bespr├╝ht und ihm ins Gesicht geschlagen haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Anschlie├čend sollen sie Geld aus der Kasse gestohlen haben und gefl├╝chtet sein. Kurz darauf wurden sie in der N├Ąhe gestellt. Der Mitarbeiter wurde leicht verletzt.