Felix Kroos läuft erstmals für Fortuna Pankow auf

Fortuna Pankow freut sich auf das Heimspiel gegen Schwarz-Weiß Spandau mit ihrem Neuzugang Felix Kroos. Der Ex-Fußball-Profi spielt am Sonntag zum ersten Mal für seinen neuen Verein FSV Fortuna Pankow in der Bezirksliga.

Bei der "Felix Kroos Vereins-Challenge" traten 17 Vereine in unterschiedlichen Wettbewerbsdisziplinen an, um Felix für sich zu gewinnen. Fortuna Pankow entschied das Rennen für sich.

Das erste Training habe Kroos mit seinem neuen Trikot und der Rückennummer 23 bereits absolviert. Er habe sich von Anfang an gut in die Mannschaft eingepasst, sagte Trainer Marlin Geisler. "Wir werden ihn auf seiner Lieblingsposition in der Schaltzentrale im Mittelfeld einsetzen und hoffen auf ein paar "geluppte" Zuckerpässe von ihm und ein paar messerscharfe Freistöße."