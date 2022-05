Relegation und Europa League: Hertha und Union kämpfen

Für die Berliner Fußball-Bundesligisten könnten Ausgangslage und Zielsetzung vor dem Saisonfinale an diesem Samstag kaum unterschiedlicher sein. Der 1. FC Union kann seine dritte Saison im Oberhaus mit dem Einzug in die Europa League krönen. Bei einem Sieg daheim in der Alten Försterei in der Partie (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum sind die Eisernen sicher im zweithöchsten europäischen Vereinswettbewerb in der nächsten Saison vertreten.