Auto stößt mit Bus zusammen: Vier Verletzte im Krankenhaus

Bei einem Zusammensto├č eines Autos mit einem Bus in Berlin sind vier Menschen verletzt worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge wollte die 34 Jahre alte Fahrerin des Autos am Freitagabend von der Leonorenstra├če nach rechts in die Corneliusstra├če im Bezirk Steglitz-Zehlendorf abbiegen und stie├č dabei mit dem in dieselbe Richtung fahrenden Bus zusammen. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Durch den Zusammensto├č st├╝rzen zwei 13 Jahre alte M├Ądchen im Bus und kamen mit Kopf- und Schulterverletzungen in ein Krankenhaus.