CDU-Generalsekretär Czaja erwartet schwarz-grüne Koalition

CDU-Generalsekret├Ąr Mario Czaja erwartet nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen eine schwarz-gr├╝ne Koalition. Die CDU und die Gr├╝nen seien aus der Wahl als klare Gewinner hervorgegangen, sagte Czaja am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". "Und in diese Richtung wird jetzt auch die Koalitionsbildung laufen." Wichtig sei nun, Wirtschaft und Fortschritt mit dem Thema Klima und ├ľkologie zu vers├Âhnen. "Das ist die Aufgabe dieser Regierung, in so schwierigen Zeiten. In so einem Industrieland wie Nordrhein-Westfalen kann das unter der F├╝hrung von Hendrik W├╝st gut gelingen."