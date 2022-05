In einem Club in Berlin hat ein Unbekannter Reizgas versprüht. Zahlreiche Menschen mussten vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

In der Nacht zu Montag mussten Polizei und Rettungsdienst wegen einer Reizgasattacke im "Matrix"-Club in Berlin-Friedrichshain ausrücken. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sei ein 41-Jähriger gegen 1.50 Uhr auf der Tanzfläche mit einem anderen in Streit geraten. Dieser soll dann im vollen Raum Pfefferspray gegen den 41-Jährigen eingesetzt und die Flucht ergriffen haben.