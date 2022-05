Tag gegen Homophobie: Mehrere Veranstaltungen geplant

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Homophobie am Dienstag sind in Berlin verschiedene Veranstaltungen geplant. Das schwule Anti-Gewalt-Projekt Maneo organisiert zwei Kundgebungen am Nollendorfplatz in Schöneberg (13.30 Uhr) und am Boddinplatz (16.00 Uhr) in Neukölln gegen homophobe Gewalt. Rund 100 Menschen sind laut Angaben eines Sprechers bei der Veranstaltung in Schöneberg angemeldet, an der unter anderem der Queer-Beauftragte der Bundesregierung und Parlamentarische Staatssekretär, Sven Lehmann (Die Grünen), teilnehmen soll.