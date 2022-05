Unwetterschäden in Brandenburg mehr als verdoppelt

Die Schäden infolge von Starkregen und Überschwemmung haben sich in Brandenburg im vergangenen Jahr statistisch gesehen nach Angaben der Versicherer mehr als verdoppelt. Die Naturgefahrenbilanz weise 7,4 Schadenmeldungen auf 1000 Sachversicherungsverträge mit Elementardeckung aus, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Mittwoch berichtete. Im Jahr zuvor waren es nur 3,5 Schadenmeldungen pro 1000 Verträge in Brandenburg.