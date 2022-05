Umweltbilanz: Dienstwagen von Kabinett im Mittelfeld

In einem bundesweiten Umweltvergleich der Dienstwagen der Landesregierungen schneidet Sachsen-Anhalt m├Ą├čig ab. Die Regierung in Magdeburg komme auf einen realen durchschnittlichen CO2-Aussto├č von 226 Gramm pro Kilometer, teilte die Deutsche Umwelthilfe (DUH) am Donnerstag mit. Damit belegt das Bundesland den achten Platz im L├Ąnderranking. Im vergangenen Jahr lag das Kabinett aus Sachsen-Anhalt noch auf Platz sieben - bei gleichem Aussto├č. Die beste Bilanz bekam in diesem Jahr erneut der Berliner Senat mit 173 Gramm CO2 pro Kilometer bescheinigt, Schlusslicht ist Nordrhein-Westfalen mit 279 Gramm.