Schwere Gewitter in Berlin und Brandenburg erwartet

In der Region Berlin und Brandenburg wird am Freitag mit heftigen Unwettern gerechnet. Ein Gewittertief ziehe ab Nachmittag von Westen her ├╝ber die n├Ârdliche Mitte hinweg, teilte der Deutsche Wetterdienst am Donnerstagabend mit. Dabei w├╝rden verbreitet schwere, zum Teil auch extreme Gewitter mit massiven Auswirkungen erwartet. Es sei heftiger Starkregen mit 40 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde m├Âglich. Hagelk├Ârner k├Ânnten um 5 Zentimeter gro├č sein. Es wird mit schweren Sturm- oder Orkanb├Âen gerechnet.