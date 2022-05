UK-Popstar Dua Lipa: Kann mir vorstellen, in Berlin zu leben

Der britische Popstar Dua Lipa (26, "Cold Heart") hat ein Herz für die deutsche Hauptstadt. Sie habe in Berlin "ein unglaubliches Angebot an Kulinarik, Kunst und Clubs" in sich aufgesogen, schrieb die Musikerin in ihrem Newsletter nach Angaben ihrer Plattenfirma. "Ich kann mir sehr gut vorstellen, hier irgendwann zu leben. Doch zunächst müssen Urlaub und ein paar freie Tage während der Tour genügen."