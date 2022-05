Erneut Kellerbrand in Marzahn-Hellersdorf

Im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf hat es in der Nacht auf Freitag wieder in einem Keller gebrannt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilte, geriet am frühen Morgen ein Kellerverschlag in der Erich-Kästner-Straße in Brand. Anwohner alarmierten die Feuerwehr, die das Feuer unter Kontrolle bringen konnte, bevor es sich ausweitete. Verletzt wurde niemand. Weshalb das Feuer ausbrach, ist bislang unklar.