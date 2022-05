Letztes Wochenende der Maientage in der Hasenheide

Die Maientage in der Berliner Hasenheide gehen dieses Wochenende ins Finale. Es soll das letzte Mal sein, dass der Jahrmarkt in dem Park stattfindet. Danach soll sich die Gr├╝nfl├Ąche erholen. Eine Petition der Schausteller setzt sich daf├╝r ein, dass das traditionelle Volksfest gerettet wird und auf das benachbarte Tempelhofer Feld zieht. "Wenn die Neuk├Âllner Maientage aus dem Bezirk verschwinden m├╝ssen, fehlt den Menschen ein weiteres Fest, das von allen Bev├Âlkerungsschichten und quer durch alle Kulturen des Bezirks geliebt wird", hei├čt es in dem Aufruf. Zum Finale ist am Samstagabend ein Feuerwerk geplant, letzter Festtag ist der Sonntag.