In Berlin sind bereits mehr als 185.000 Impfdosen vernichtet worden, weil sie das Verfallsdatum ├╝berschritten hatten. Das betrifft zum allergr├Â├čten Teil das laufende Jahr, wie die Senatsverwaltung f├╝r Gesundheit auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Nach einer ├ťbersicht der Gesundheitsverwaltung wurden 110.500 Dosen Moderna sowie 55.000 Dosen des Kinder-Impfstoffs von Biontech und 21.000 Dosen des gleichen Impfstoffs f├╝r Erwachsene vernichtet. In Hamburg wurden mehr als 100.000 Impfdosen nach Ablauf des Verfallsdatums vernichtet.

Gro├če Impfzentren in Berlin schlie├čen

"Allerdings sehen wir auch hier, dass immer mehr Berlinerinnen und Berliner sich bei niedergelassen ├ärztinnen und ├ärzten impfen lassen und nicht mehr im Impfzentrum." Der Anteil der Impfungen in Arztpraxen lag im April bereits bei 85 Prozent, die Tendenz sei steigend. Die beiden gro├čen Impfzentren in Tegel und im ehemaligen Kongresszentrum ICC in Berlin-Charlottenburg w├╝rden deshalb Ende Juni geschlossen. In den landeseigenen Impfzentren wurden rund 45.000 Impfdosen vernichtet.