Menschen demonstrieren gegen den Krieg in der Ukraine

Mehrere hundert Teilnehmer einer Demonstration haben rund elf Wochen nach dem russischen Angriff erneut gegen den Krieg in der Ukraine protestiert. Die Demonstranten zogen am Sonntagnachmittag vom Platz des 18. M├Ąrz direkt am Brandenburger Tor in Berlin-Mitte durch die Leipziger Stra├če in Richtung Wilhelmstra├če. Angemeldet zu der Veranstaltung mit dem Titel "March with the Ukraine" waren 3000 Teilnehmer. Nach Angaben der Polizei schlossen sich dem Demonstrationszug allerdings mit etwa 450 deutlich weniger Menschen an. Viele von ihnen hatten ukrainische Fahnen dabei oder trugen Kleidung in den Nationalfarben Blau und Gelb.