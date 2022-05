Herthas letzte Chance bei Relegations-Rückspiel in Hamburg

Herthas letzte Chance bei Relegations-R├╝ckspiel in Hamburg

Hertha BSC und Trainer Felix Magath wollen ihre letzte Chance nutzen, den siebten Abstieg des Vereins aus der Bundesliga noch abzuwenden. Nach dem entt├Ąuschenden 0:1 in Berlin am Donnerstag muss der Hauptstadtclub beim Hamburger SV im Relegations-R├╝ckspiel am Montagabend (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) im Volksparkstadion gewinnen. Bei einem Sieg mit einem Tor Vorsprung nach der regul├Ąren Spielzeit g├Ąbe es Verl├Ąngerung und gegebenenfalls Elfmeterschie├čen. Gewinnt Hertha mit zwei Toren Vorsprung ist der Club gerettet.