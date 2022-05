Berliner Polizei schließt Tests zu Super Recognizern ab

Die Berliner Polizei hat ihre Tests zu sogenannten Super Recognizern in den eigenen Reihen abgeschlossen. Mit diesen Tests sollen Polizistinnen und Polizisten mit einem besonderen Blick f├╝r Gesichter gefunden werden. Nur gut 1400 Beamtinnen und Beamte h├Ątten sich daran beteiligt, erl├Ąuterte ein Sprecher der Polizei. Die Beh├Ârde hatte im vergangenen Sommer mit dem Verfahren gestartet und daf├╝r alle rund 18 500 Polizisten in Berlin eingeladen. Die Daten werden nun ausgewertet, sagte der Sprecher.

In den Tests der Berliner Polizei sollten die Teilnehmer demnach Gesichter am Computer in verschiedenen Situationen und Schwierigkeitsgraden wiedererkennen. Auch die Polizei in NRW will in einem Pilotprojekt ihr Team von Super Recognizern vergr├Â├čern.